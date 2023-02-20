Зрители осудили проведение ледового шоу Татьяны Навки в центре Москвы пока Костомаров борется за жизнь

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зрители осудили проведение ледового шоу Татьяны Навки и Петра Чернышёва в центре Москвы.

Сегодня на Площади Революции начались масленичные гуляния. В частности, на катке проходит специальная шоу-программа "Байки русской балалайки" Татьяны Навки. В ходе представления фигуристы обливаются холодной водой и бегают босиком по льду. Чтобы посмотреть представление, нужно купить билет за 100 рублей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В качестве зрителей шоу посетили сама Татьяна Навка и её коллега Пётр Чернышёв. Однако такое представление понравилось не всем зрителям. Граждане отметили, что проводить праздник в то время, как Роман Костомаров находится в больнице и борется за жизнь, неуместно.

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