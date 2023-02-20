Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состояние Романа Костомарова.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось. Известие об этом шокировало тренера Татьяну Тарасову, сообщает LIFE.
По словам Тарасовой, после этой новости у неё буквально подкосились ноги.
"Я не знаю, честно. У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю", — рассказала тренер.
Напомним, Роман Костомаров больше месяца находится в больнице, где борется с последствиями тяжёлой пневмонии.
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