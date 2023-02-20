Певец Шура в эфире "Звёзды сошлись" заявил, что тратит на такси 140 000 рублей в месяц

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Шура в эфире ток-шоу "Звёзды сошлись" признался, что тратит на поездки на такси огромные деньги. При этом артист не скрывает, что на данный момент он экономит на еде.

Исполнитель вместе с участниками шоу рассуждал на тему экономии и рассказал, что после выступлений забирает всю еду и напитки из гримерок, которые ему положены по райдеру. Также певец признался, что иногда, забирает туалетную бумагу. Шура подчеркнул, что не считает такое поведение постыдным.

Однако жертвовать своим комфортом артист не готов. Медведев поделился с зрителями, что ежемесячно поездки на такси ему обходятся в 140 000 рублей.

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