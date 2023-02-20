Продюсер Иосиф Пригожин призвал не заставлять молодых артистов петь патриотические песни

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что молодых представителей российской эстрады не нужно принуждать к исполнению патриотических песен. По его словам, артисты должны самостоятельно придти к патриотическому репертуару.

Эксперт отметил, что не всякий певец может достойно исполнить композиции о родине, передать чувства и эмоции. Пригожин подчеркнул, что сегодня не стоит ждать политической сознательности от молодёжи, потому что она воспитывалась "на других представлениях о прекрасном".

"Нельзя быть насильным патриотом. Есть люди, рождённые для этого: великий Кобзон, Shaman, например", — сказал Пригожин в беседе с "Говорит Москва".

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