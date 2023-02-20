Невролог дал прогноз по состоянию Костомарова: возможен атеросклероз

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У находящегося в критическом состоянии фигуриста Романа Костомарова возможен атеросклероз. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов в интервью "Телеканалу "360".

По его словам, атеросклеротическая бляшка для спортсмена сейчас не опасна, а вот тяжёлая пневмония и развившаяся на её фоне гангрена гораздо страшнее.

Доктора не удивило, что в 46 лет у спортсмена обнаружили забитые сосуды, но больше его обеспокоило течение пневмонии, на фоне которой развились опасные осложнения.

Ранее сегодня ряд источников сообщили, что Костомаров находится в критическом состоянии.

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