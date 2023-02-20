У находящегося в критическом состоянии фигуриста Романа Костомарова возможен атеросклероз. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов в интервью "Телеканалу "360".
По его словам, атеросклеротическая бляшка для спортсмена сейчас не опасна, а вот тяжёлая пневмония и развившаяся на её фоне гангрена гораздо страшнее.
Доктора не удивило, что в 46 лет у спортсмена обнаружили забитые сосуды, но больше его обеспокоило течение пневмонии, на фоне которой развились опасные осложнения.
Ранее сегодня ряд источников сообщили, что Костомаров находится в критическом состоянии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.