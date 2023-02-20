Фигурист Жулин поддержал Костомарова: "Держись, боец!"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии: у него поражена четверть головного мозга. Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал спортсмена. Он выразил надежду, что в скором времени Костомаров самостоятельно сможет сообщить хорошие новости о себе.

"Рома, мы не перестаем за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец! И, как правильно написала Оксана Домнина, мы все сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой!" — написал Жулин в своём блоге.

Напоминаем, что к спасению Костомарова подключились реаниматологи. Предполагается, что ушная инфекция дала осложнения на головной мозг.

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