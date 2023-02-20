Певица Елена Ваенга заявила об отмене своих концертов на юге России из-за серьёзной болезни

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Елена Ваенга заявила, что вынуждена отменить ближайшие выступления из-за серьёзной болезни. Артистка обратилась к поклонникам и пообещала обязательно приехать на юг страны с концертной программой.

Исполнительница опубликовала видео в Сети, где рассказала фанатам о том, что у неё диагностировали ларингит. Ваенга заявила, что пыталась игнорировать болезнь и выходить на сцену в плохом самочувствии, но "это было ужасно".

"Люди, у меня ларингит… Я живой человек. Так произошло", — сказала Ваенга.

Певица попросила поклонников не сдавать билеты и дождаться новых дат выступлений. Концерты не отменят полностью, но перенесут на другие даты, о чём чуть позже будет написано на сайте певицы.

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