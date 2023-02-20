Ведущая Ольга Бузова опровергла слухи о её беременности

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ведущая Ольга Бузова прокомментировала слухи о её беременности.

В настоящее время Ольга Бузова находится в Африке, где идут съёмки очередного сезона шоу "Новые звёзды в Африке". Последнее время знаменитость выкладывала в своих соцсетях фото и видео, на которых подписчики замечали округлившийся живот. Всё это послужило тому, что Бузову стали подозревать в беременности. Некоторые даже стали поздравлять её с этим событием.

Артистка долго не комментировала эти слухи, однако недавно всё же раскрыла причину её округлившихся форм. По словам Бузовой, в Африке она сильно отекает.

"Спорт никто не отменял! В Африке такая жара, без тренировок я отекаю!" — призналась знаменитость в своём Telegram-канале.