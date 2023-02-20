Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Цензура абсурда"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Назаров написал новое стихотворение о коллегах под названием "Цензура абсурда".

В уже ставшей традиционной стихотворной форме Дмитрий Назаров с сарказмом отреагировал на участившиеся в последнее время в России преследования актёров за неугодные политические взгляды. Новый стих артист прочёл в видеоролике, который опубликовал на своём YouTube-канале.

В этот раз Назаров высмеял недавнюю идею депутата Госдумы Занко стереть Барбару Брыльску из "Иронии судьбы" при помощи нейросети. В стихотворении актёр отметил, что в настоящее время с помощью технологий научились "стирать из фильмов предательские рожи".

Также Назаров предложил заменить и остальных "предателей". По словам артиста, Ахеджакову можно заменить Машковым, а себя он предложил заменить Охлобыстиным.

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