Известный российский актёр Дмитрий Назаров написал новое стихотворение о коллегах под названием "Цензура абсурда".
В уже ставшей традиционной стихотворной форме Дмитрий Назаров с сарказмом отреагировал на участившиеся в последнее время в России преследования актёров за неугодные политические взгляды. Новый стих артист прочёл в видеоролике, который опубликовал на своём YouTube-канале.
В этот раз Назаров высмеял недавнюю идею депутата Госдумы Занко стереть Барбару Брыльску из "Иронии судьбы" при помощи нейросети. В стихотворении актёр отметил, что в настоящее время с помощью технологий научились "стирать из фильмов предательские рожи".
Также Назаров предложил заменить и остальных "предателей". По словам артиста, Ахеджакову можно заменить Машковым, а себя он предложил заменить Охлобыстиным.
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В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.