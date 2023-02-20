Юрий Антонов о Романе Костомарове: я бы не стал обвинять только врачей

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Тяжёлое состояние Романа Костомарова не является следствием упущений со стороны врачей. Такое мнение высказал знаменитый певец и композитор Юрий Антонов.

Вот уже несколько недель страна с напряжением следит за ситуацией с фигуристом Романом Костомаровым. Врачи продолжают бороться за его жизнь на фоне прогрессирующего сепсиса и всевозможных осложнений. Кое-кто склонен обвинять медиков в том, что их тактика лечения спровоцировала ухудшение состояния нашего чемпиона, но певец и композитор Юрий Антонов с этим не согласен.

"Я слежу за этой трагедией, мне очень жалко Романа, — цитирует Антонова "Комсомольская правда". — Но надо смотреть глубже: из-за чего случились такие последствия? Я бы не стал обвинять только врачей. Надо искать причины в самом Костомарове. У каждого свой организм. Надо знать все обстоятельства… Очень сочувствую Роману. Он мне симпатичен. Но, думаю, дело не во врачах. Хотя среди них есть и такие, которых не грех поругать. Мне попадались. У хорошего врача должна быть профессиональная интуиция, воображение, которое помогает предусмотреть последствия".

Сам Антонов неоднократно обращался к помощи врачей. К примеру, несколько лет тому назад музыкант подвернул ногу, и эта травма стала причиной нескольких операций. Правда, Антонову помогали в Австрии, по его словам, колено собирали по частям. Через некоторое время певец всё равно прошёл через замену сустава.

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