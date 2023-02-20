Лев Лещенко призвал не заставлять молодых артистов исполнять патриотические песни: "Это выбор каждого человека"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Лев Лещенко считает неправильным подталкивать молодых артистов к патриотизму.

По словам артиста, не следует заставлять писать и исполнять патриотические песни молодых исполнителей. Лещенко утверждает, что каждый артист должен сам для себя это решить. Более того, он подчеркнул, что у России пока что нет единой национальной идеи, которая может принести пользу обществу.

"Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться", — рассказал "Газете.ру" Лев Лещенко.

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