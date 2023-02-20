РИА Новости: состояние Костомарова оценивается как крайне тяжёлое

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Врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова как крайне тяжёлое. У спортсмена поражена часть мозга. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания рассказал, что у фигуриста есть кровоизлияние, образовалась гематома и поражена часть головного мозга. Он добавил, что состояние крайне тяжёлое. Других подробностей источник не раскрыл.

Ранее о том, что у Костомарова поражена четверть головного мозга сообщил сегодня и Telegram-канал Shot, отметив, что главная проблема — больше не лёгкие спортсмена.

Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения, пишет канал.

Ранее стало известно, какие смертоносные бактерии погубили Костомарова.

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