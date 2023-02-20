Бывший депутат Роман Худяков осудил вернувшуюся в Москву Ренату Литвинову

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал возвращение актрисы Ренаты Литвиновой в Россию. Политик заявил, что артистка безуспешно пытается построить карьеру в Париже.

Худяков в Сети высказался о приезде Литвиновой на юбилей к своей маме. Экс-депутат отметил, что после начала СВО на Украине она уехала из страны в тяжёлые времена. Также политик пожалел родственницу актрисы за инфантилизм её дочери и отсутствие любви к родине.

"Она, как и многие другие уехавшие, человек малодушный, бросила здесь, в "опасном" месте, как она сообщает, своих стариков. Бросают и стариков, и собак усыпляют, и детей оставляют", — написал Худяков.

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