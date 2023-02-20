Генеральный продюсер фестиваля "Дикая Мята" Андрей Клюкин заявил, что певец Леонид Агутин будет хедлайнером предстоящего мероприятия. Артист выступит в Тульской области в середине июня.
Клюкин отмечает, что Агутин будет выступать на фестивале впервые и порадует зрителей в заключительный день.
Также на "Дикой Мяте" выступят и такие звёзды российской эстрады, как The Hatters, WILDWAYS, LUMEN, Наив, "Манго Буст", "Сруб" и многие другие.
"Акцент в этом году будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты", — сказал Клюкин в беседе с "Ленты.ру".
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