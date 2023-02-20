Александр Розенбаум назвал "унылой" и "фальшивой" песню Настасьи Самбурской в шоу "Три аккорда"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Розенбаум раскритиковал творчество Настасьи Самбурской в четвёртом выпуске седьмого сезона шоу "Три аккорда".

Народному артисту РФ не понравилось выступление Самбурской, которая решила исполнить перед жюри свою песню "Сигаретка". Александр Яковлевич вручил Настасье "даму" и назвал выбранную артисткой композицию неудачной.

"Получилось уныло и ужасно фальшиво", — отметил он.

С ним согласился шансонье Александр Новиков, который в прошлых выпусках осыпал Сумбурскую комплиментами.

"От этой песни не дрожат руки и не содрогается сердце. Какая-то она невыигрышная. Вам она совершенно не идёт", — заявил Новиков.

При этом Розенбауму пришлось по вкусу исполнение Ларисой Долиной его хита "Вальс-бостон". Долина, которая является лидером шоу, спела песню в джазовой обработке.

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