Шоу "Маска" на НТВ покинул Вадим Казаченко в образе Дикобраза

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, кто выбыл во втором выпуске шоу "Маска".

По итогам финального голосования были выдвинуты три номинанта на уход: Дикобраз, Лисёнок и Шаурма.

Дикобраз спел песню "Хорошо!" Эдиты Пьехи. Все члены жюри предположили, что это может быть Геннадий Хазанов, Евгений Петросян или Дима Билан. Филип Киркоров выдвинул версию, что под маской скрывается Владимир Винокур.

Лисёнок исполнил песню "Kalimba de Luna" певца Тони Эспозито и группы Бонни М. Участник в костюме Шаурмы спел песню Глюк'OZЫ "Невеста".

После судейского голосования маску снял участник в костюме Дикобраза. Шоу покинул советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации Вадим Казаченко в образе Дикобраза.

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