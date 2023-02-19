Россияне просят Эрнста уволить Николая Цискаридзе с Первого канала за непрофессионализм

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Николай Цискаридзе вновь оказался в центре скандала. Из-за него Первый канал стремительно теряет поклонников. Более того,генерального директора Константина Эрнста призывают срочно уволить танцора.

Россиянам не нравится, как бывший мэтр Большого театра ведёт себя в эфире программы "Сегодня вечером". Зрители, не скрывая эмоций, высказали всё, что думают о знаменитости в Сети. По их словам, поведение ведущего и абсолютный непрофессионализм на этом поприще не позволительно.

"От Цискаридзе, от его ужимок воротит всю страну!" "Эрнст, убери этого Цискаридзе. Смотреть противно", — негодуют россияне на форуме "Отзывы".

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