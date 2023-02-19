Украинцы раскритиковали Потапа за новую песню "Волонтёр": "Это ужас"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Нешуточный скандал вызвала новая песня украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко (сценический псевдоним Потап) "Волонтёр".

В своей соцсети певец рассказал, что вдохновился на создание песни когда посетил батальон "Добробат". Однако его подвергли критике за примитивность текста. Также артисту напомнили, что сам он отсиживался за границей (в Испании).

Кроме того, его обвинили в сексизме и в том, что он приравнивает волонтёрскую деятельность к проституции (ссылаясь на слова из песни "Давай, танцуй, мала! Две ночи не спала и дома не была… Я была с парнями, бойцами, я волонтёрила!").

"Обидно за волонтёров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен. Потап — это ужас. Стыдно, что это могут услышать за пределами Украины. Не брался творить военную музыку, так не надо было и начинать!" — написал один из комментаторов под постом музыканта.

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