Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рамзан Кадыров оценил троллинг Тины Канделаки у посольства США
Военкор Котенок: ВСУ пытаются перехватить инициативу на Авдеевском направлении
Мария Захарова посоветовала Анналене Бербок выучит хоть один школьный предмет
Военкор Руденко показал видео боёв в Бахмуте, снятое с беспилотника ВСУ
Полковник Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции боевиках ВСУ
Медведев прокомментировал слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов": очень забавно
Блинкен пообещал "очень значимую" речь Джо Байдена в день послания Путина 21 февраля
РВ: опубликованы видеокадры ДТП с участием двух танков боевиков ВСУ
Миронов заявил о тайном смысле Мюнхенской конференции: будущее Украины уже предопределено

Жена Дмитрия Назарова назвала ударом разлуку с детьми: "Нынешний режим выдавил нас из России"

1:15
Шоу-бизнес

Жена известного российского актёра Дмитрия Назарова рассказала, что тяжело переживает разлуку с детьми после переезда в Израиль.

Жена Дмитрия Назарова назвала ударом разлуку с детьми: "Нынешний режим выдавил нас из России"

Напомним, Дмитрий Назаров вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой, уехал в Израиль после того, как супруги были уволены из театра МХТ им. Чехова. Такое решение было принято в связи с публичными выступлениями актёра против проведения СВО.

В своей соцсети актриса призналась, что им с мужем пришлось столкнуться с рядом трудностей, однако она не падает духом и надеется на лучшее будущее.

"Нынешний режим выдавил нас из России, припугнув и отобрав возможность продолжать заниматься любимым делом и зарабатывать на жизнь. Но перед нами весь мир и он улыбается нам, открывая свои объятья", — написала в своём блоге актриса.

Также Ольга Васильева рассказала, что тяжелее всего ей даётся разлука с детьми, которые остались в России.

"Нас разлучили с детьми. Это было ударом: родители не могут с каникул вернуться домой. Но гордость чад за нас поможет пережить им боль разлуки. Я в это верю!" — поделилась Васильева.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Популярное
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова

Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.

Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Кадыров раскрыл свои отношения с Минобороны
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Политолог раскрыл план "удара возмездия" России в случае атаки ВСУ на Крым
Политолог раскрыл план "удара возмездия" России в случае атаки ВСУ на Крым
Последние материалы
Рамзан Кадыров оценил троллинг Тины Канделаки у посольства США
Военкор Котенок: ВСУ пытаются перехватить инициативу на Авдеевском направлении
Мария Захарова посоветовала Анналене Бербок выучит хоть один школьный предмет
Военкор Руденко показал видео боёв в Бахмуте, снятое с беспилотника ВСУ
Полковник Макгрегор рассказал о массово покидающих позиции боевиках ВСУ
Медведев прокомментировал слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов": очень забавно
Блинкен пообещал "очень значимую" речь Джо Байдена в день послания Путина 21 февраля
РВ: опубликованы видеокадры ДТП с участием двух танков боевиков ВСУ
Миронов заявил о тайном смысле Мюнхенской конференции: будущее Украины уже предопределено
Сунак и Харрис заявили, что конфликт на Украине стал глобальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X