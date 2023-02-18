Жена известного российского актёра Дмитрия Назарова рассказала, что тяжело переживает разлуку с детьми после переезда в Израиль.
Напомним, Дмитрий Назаров вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой, уехал в Израиль после того, как супруги были уволены из театра МХТ им. Чехова. Такое решение было принято в связи с публичными выступлениями актёра против проведения СВО.
В своей соцсети актриса призналась, что им с мужем пришлось столкнуться с рядом трудностей, однако она не падает духом и надеется на лучшее будущее.
"Нынешний режим выдавил нас из России, припугнув и отобрав возможность продолжать заниматься любимым делом и зарабатывать на жизнь. Но перед нами весь мир и он улыбается нам, открывая свои объятья", — написала в своём блоге актриса.
Также Ольга Васильева рассказала, что тяжелее всего ей даётся разлука с детьми, которые остались в России.
"Нас разлучили с детьми. Это было ударом: родители не могут с каникул вернуться домой. Но гордость чад за нас поможет пережить им боль разлуки. Я в это верю!" — поделилась Васильева.
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