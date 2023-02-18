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Садальский заявил, что Кремль пресёк попытку Эрнста уволиться: Никто корабль покинуть не может

1:43
Шоу-бизнес

Станислав Садальский заявил, что глава Первого канала Константин Эрнст предпринимал попытки покинуть должность, однако ему якобы пригрозили уголовными делами и заставили остаться.

Садальский заявил, что Кремль пресёк попытку Эрнста уволиться: Никто корабль покинуть не может

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал объёмный пост, в котором он, ссылаясь на некий источник, рассказал, как обстоят дела на Первом канале.

Садальский сообщил, что после начала спецоперации на Украине часть команды Эрнста не поддержала СВО, и ряд ключевых сотрудников уехали из России.

"Большинство бизнес-проектов Эрнста были закрыты, а сам он, по словам его друзей, был в депрессии", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский отметил, что Первый канал потерпел значительные финансовые потери после 24 февраля 2022 года, так как доходы канала, по его словам, упали на 70%. Убытки якобы компенсируются из федерального бюджета.

"Источник рассказал, что сам Эрнст выходил на Громова с идеей отставки, но в Кремле объяснили — уход может запустить уголовные дела по воровству средств на олимпийское вещание", — написал артист.

Он поведал и о том, что и другие руководители заметных проектов страны предпринимали попытки уволиться, однако им в Кремле объяснили недопустимость покидать команду в ситуации кризиса.

"Никто корабль покинуть не может", - этот сигнал поняли все, — объяснил Садальский.

Актёр считает, что уход Константина Эрнста не может быть мирным.

Ранее Никита Джигурда заявил, что из-за него Андрея Малахова уволили с Первого канала.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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