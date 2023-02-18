Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка вспомнила о победе на Олимпиаде, которую она завоевала в паре с Романом Костомаровым.
В 2006 году Роман Костомаров и Татьяна Навка завоевали золото в парном фигурном катании на Олимпиаде в Турине. В своих соцсетях фигуристка вспомнила о том, как это было.
Фигуристка отметила, что они с Романом Костомаровым обладают огромной воле к победе, которая помогла им завоевать олимпийское золото. Таким образом спортсменка подчеркнула, что и сейчас Роман Костомаров сможет преодолеть все трудности.
"Я помню все движения, пластику и тот непоколебимый наш с Ромой настрой на победу! Главное — выдержать, выдать, откатать без ошибок, с душой и покорить всех танцем", — написала Навка.
Напомним с 10 января Роман Костомаров находится в больнице, где борется с последствиями тяжёлой пневмонии.
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Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.