Проклова, Цой, Будина и Борисова высказались о запрете использовать иностранные слова в речи: Больше не "хайпануть"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Проклова, Ольга Будина, Дана Борисова, Ирина Шведова, Анита Цой высказались о законопроекте о защите русского языка, который предполагает ограничения иностранных слов.

Как сообщает издание "Народные новости", звезда сериала "Идиот" Ольга Будина спокойно отнеслась к нововведению, так как не использует заимствованные из иностранных языков слова в своей речи. Она считает, что не нужно "издеваться" над русским языком, в котором можно найти синонимы на все зарубежные слова.

Ранее сообщалось Украинская певица Светлана Лобода выступила в Казахстане с русскоязычными хитами.

Актриса Елена Проклова призвала следить за чистотой русского языка, беречь и любить родную речь.

Певица Анита Цой отметила, что намерена продолжать использовать зарубежные слова в своей речи, так как хочет сохранить привычную для себя терминологию.

Исполнительница Ирина Шведова убеждена, что нельзя ограничить употребление иностранных слов в русском языке. Певица подчеркнула, что язык это — живой организм живой, развитие которого невозможно остановить запретами.

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