Елена Проклова, Ольга Будина, Дана Борисова, Ирина Шведова, Анита Цой высказались о законопроекте о защите русского языка, который предполагает ограничения иностранных слов.
Как сообщает издание "Народные новости", звезда сериала "Идиот" Ольга Будина спокойно отнеслась к нововведению, так как не использует заимствованные из иностранных языков слова в своей речи. Она считает, что не нужно "издеваться" над русским языком, в котором можно найти синонимы на все зарубежные слова.
Ранее сообщалось Украинская певица Светлана Лобода выступила в Казахстане с русскоязычными хитами.
Актриса Елена Проклова призвала следить за чистотой русского языка, беречь и любить родную речь.
Певица Анита Цой отметила, что намерена продолжать использовать зарубежные слова в своей речи, так как хочет сохранить привычную для себя терминологию.
Исполнительница Ирина Шведова убеждена, что нельзя ограничить употребление иностранных слов в русском языке. Певица подчеркнула, что язык это — живой организм живой, развитие которого невозможно остановить запретами.
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