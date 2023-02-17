Жена Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о второй беременности

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала многочисленные слухи о скором пополнении в звёздной семье. Она опубликовала в Сети пост и поделилась некоторыми заголовками ряда СМИ.

Брухунова активно ведет социальные сети и часто делиться с подписчиками моментами личной жизни. Недавно поклонники жены Евгения Вагановича отметили, что у его супруги "округлился животик", что подтолкнуло неравнодушных к размышлению о радостной новости.

Однако, директор Театра эстрадных миниатюр опровергла сплетни о второй беременности и указала на то, что у автора новости "расстройство личности".

"Что касается совершенно бредовой, сумасшедшей статейки, я публикую это, чтобы поднять вам настроение. Так что жалеть меня не нужно. Жалеть нужно тех, кто это пишет, потому что там явные проблемы, конечно, с расстройством личности, ну и еще много всяких", — высказалась Брухунова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.