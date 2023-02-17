Егору Криду может грозить уголовная отвественность за рекламу онлайн-казино

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ряду популярных блогеров, а также известному певцу Егору Криду может грозить уголовная ответственность.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Екатерина Мизулина, которая является главой организации "Лига безопасного интернета", обратила внимание на певца Егора Крида, а также на 14 блогеров, среди которых Илья Мэддисон, Юрий Хованский и Андрей "Mellstroy" Бурим.

По данным организации, в блогах знаменитостей была выявлена реклама онлайн-казино, наркошопов и прочих незаконных товаров и услуг. Всё это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Члены "Лиги безопасного интернета" уже обсудили этот вопрос вместе с представителями ФАС, РКН и МВД.

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