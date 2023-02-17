Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров попал в больницу на пятые сутки после обычной пневмонии. Состояние олимпийского чемпиона стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами. О том, что же погубило Костомарова пишет Общественная Служба Новостей.

Как заявил главный врач "Коммунарки" Денис Проценко, некротическому поражению подверглась подкожная клетчатка больного и мышцы. Доктор отмечал, что по всем показателям у Костомарова были самые низкие шансы выжить.

У спортсмена возникли проблемы с лёгкими, также плохо работало сердце. Инфекция, которая поразила организм Костомарова, затронула практически все органы.

Какая же бактерия способна на такое? Их немало, считает издание.

Как заявил Проценко, здесь явно замешаны некротизирующие инфекции мягких тканей. Главврач не уточнил, какие именно это бактерии, но в их рядах — золотистый стафилококк, особые стрептококки, клостридии, синегнойная палочка и другие.

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