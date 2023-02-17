Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила вопрос лишения их званий

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рабочая группа Госдумы по уехавшим из России деятелям культуры обсудила, как действовать в отношении таких артистов.

Как сообщает РИА Новости, Комитет Госдумы по культуре направил на имя председателя парламента Вячеслава Володина соответствующие предложения. Также парламентарии обсудили механизм лишения званий артистов, уехавших за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2022 год из России уехало до 30% отечественных исполнителей.

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