Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баширов: Россия может готовить сюрприз Байдену по прилёту в Польшу
РИА Новости: власти США уничтожили образование и потеряли своё мировое лидерство
Университет Сан-Пауло: вирус SARS-CoV-2 может находиться в слезах
Байдена высмеяли: воздушный шар школьников сбили ракетой стоимостью $400 тысяч
Россиянку возмутила инсталляция с "мёртвым" Владимиром Путиным в Гамбурге
Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа
Читателям The Washington Post показалось забавным заявление о "проигравшей России"
Леонков: Байден может ввести на Западную Украину войска Польши или Прибалтики
Сексолог Генварская: увлечение спортом и искусством может снизить тягу к сексу

Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила вопрос лишения их званий

0:34
Шоу-бизнес

Рабочая группа Госдумы по уехавшим из России деятелям культуры обсудила, как действовать в отношении таких артистов. 

Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила вопрос лишения их званий

Как сообщает РИА Новости, Комитет Госдумы по культуре направил на имя председателя парламента Вячеслава Володина соответствующие предложения. Также парламентарии обсудили механизм лишения званий артистов, уехавших за границу. 

Напомним, ранее сообщалось, что за 2022 год из России уехало до 30% отечественных исполнителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
РИА Новости: власти Украины пообещали уничтожить Россию через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
В России опять заканчиваются крылатые ракеты: ВПК больше не может их производить
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Появилось видео работы САУ "Хоста" в зоне СВО
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Последние материалы
Актриса Эвелина Блёданс стала первой участницей шоу "Новые звёзды в Африке" на ТНТ
Музыканта Алексея Кортнева вызвали в полицию после отмены концерта в Новосибирске
Рабочая группа по уехавшим из России артистам обсудила вопрос лишения их званий
Украинские СМИ проинформировали о взрыве в Сумах
Минздрав Белоруссии больше не считает COVID-19 опасным заболеванием
ВСУ атаковали хутор под Белгородом: жителей призвали срочно спрятаться в укрытиях
Люди — только гости: снежный человек может быть истинным хозяином Земли
Владимир Познер назвал Сеймура Херша независимым журналистом после статьи о "Северных потоках"
В Курской области сообщили об обстреле сёл Горналь и Гуево со стороны ВСУ
Политолог Ищенко усомнился в том, что Украина и Запад объявят войну России 24 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников