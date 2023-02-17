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Музыканта Алексея Кортнева вызвали в полицию после отмены концерта в Новосибирске

0:53
Шоу-бизнес

Музыкальный коллектив "Несчастный случай" прокомментировал информацию об инциденте с полицией лидера группы Алексея Кортнева в Новосибирске. Ряд СМИ сообщили, что музыканта задержали перед началом концерта в Академгородке за неприличный жест в общественном месте.

Музыканта Алексея Кортнева вызвали в полицию после отмены концерта в Новосибирске

"По независящим от нас причинам концерт доиграть не получилось: в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении. В клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы", — говорится в сообщении группы.

В Telegram-канале Mush отмечается, что солист Кортнев сначала пытался успокоить собравшихся, а затем сцепился языками с полицейским и показал ему средний палец. В группе музыкантов написали, что с ним побеседовали в отделе полиции и отпустили.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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