Известная российская актриса Чулпан Хаматова рассказала о том, что думает по поводу негативных высказываний в свой адрес в соцсетях и СМИ.
По словам Хаматовой, её судьба могла сложиться совсем иначе, если бы она окончила Казанский финансово-экономический институт и получила диплом бухгалтера. Артистка вспоминает, что не проучилась ни дня в этом институте, решив стать актрисой.
Также Хаматова призналась, что если бы она стала бухгалтером, то не слышала бы сейчас в свой адрес большое количество критики.
"Я же поступила в Казанский финансовый институт. И жила бы прекрасно, и была бы я сейчас главным бухгалтером, и не было бы этого хейта", — заявила Хаматова на видео, которое опубликовал Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.