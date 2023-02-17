Чулпан Хаматова призналась, что могла стать бухгалтером

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса Чулпан Хаматова рассказала о том, что думает по поводу негативных высказываний в свой адрес в соцсетях и СМИ.

По словам Хаматовой, её судьба могла сложиться совсем иначе, если бы она окончила Казанский финансово-экономический институт и получила диплом бухгалтера. Артистка вспоминает, что не проучилась ни дня в этом институте, решив стать актрисой.

Также Хаматова призналась, что если бы она стала бухгалтером, то не слышала бы сейчас в свой адрес большое количество критики.

"Я же поступила в Казанский финансовый институт. И жила бы прекрасно, и была бы я сейчас главным бухгалтером, и не было бы этого хейта", — заявила Хаматова на видео, которое опубликовал Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

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