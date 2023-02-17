Отец Александра Реввы Владимир заявил, что его сын против СВО из-за дружбы с Зеленским

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Отец юмориста Александра Реввы Владимир заявил, что его сын не поддерживает СВО и не приезжает в Донбасс из-за дружбы с Владимиром Зеленским. Он признался, что в корне не согласен с ним и его политической позицией, которая основана на критике спецоперации на Украине.

По словам Владимира Реввы, артист с 2014 года не был на родине. И в личном разговоре он отмечал, что не может навестить родных из-за "друга на Украине". Также шоумен публично раскритиковал действия российских властей в соседней стране.

"Сын мне сказал: "Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят", — заявил Ревва старший "Народным новостям".

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