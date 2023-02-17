МК: певица Ольга Зарубина заявила, что Алла Пугачёва вряд ли вернётся в Россию

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певца Ольга Зарубина прокомментировала отъезд Аллы Пугачёвой и заявила, что о её возвращении не может быть и речи. Артистка отметила, что Примадонне тяжёло находиться вдали от родины.

"Она выбрала этот путь сама и должна его пройти", — сказала Зарубина.

Зарубина подчеркнула, что никогда не состояла с Пугачёвой в дружеских отношениях и даже не помнит, когда они последний раз лично общались. Также исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" отметила, что не поддерживает знаменитостей, которые "с набитыми деньгами карманами" уехали из страны после начала СВО.

"Артисты уезжают из страны с огромными деньгами, которые здесь заработали", — передаёт слова певицы "МК".

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