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На Украине продают унитаз, на котором во Львове "сидела" Анджелина Джоли

1:58
Шоу-бизнес

На Украине продают сантехнику, которым пользовалась голливудская суперзвезда Анджелина Джоли.

На Украине продают унитаз, на котором во Львове "сидела" Анджелина Джоли

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ведущий Первого канала отмечает, что по словам "продавца Мыхайла", унитаз, которым пользовалась американская актриса, "после Анджелины не мыли".

Журналист демонстрирует и снимок с торговой украинской площадки, где и продают "уникальную" вещь из санфаянса

"Продаю унитаз, на котором сидела Анджелина Джоли во время визита в Украину. Его привезли из Львова. С момента её отъезда "трон помощи неонацизму" не мыли, чтобы вы могли насладиться натуральным ароматом Анжелины, эксклюзивное предложение", — сказано, в частности, в объявлении.

Напомним, Анджелина Джоли посетила Украину в апреле прошлого года, где прогулялась по нескольким городам и стала героем мемов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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