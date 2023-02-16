На Украине продают сантехнику, которым пользовалась голливудская суперзвезда Анджелина Джоли.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ведущий Первого канала отмечает, что по словам "продавца Мыхайла", унитаз, которым пользовалась американская актриса, "после Анджелины не мыли".
Журналист демонстрирует и снимок с торговой украинской площадки, где и продают "уникальную" вещь из санфаянса
"Продаю унитаз, на котором сидела Анджелина Джоли во время визита в Украину. Его привезли из Львова. С момента её отъезда "трон помощи неонацизму" не мыли, чтобы вы могли насладиться натуральным ароматом Анжелины, эксклюзивное предложение", — сказано, в частности, в объявлении.
Напомним, Анджелина Джоли посетила Украину в апреле прошлого года, где прогулялась по нескольким городам и стала героем мемов.
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