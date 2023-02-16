Анастасию Волочкову раскритиковали за однообразные танцы

Подписчики известной российской балерины Анастасии Волочковой раскритиковали её танец.

Анастасия Волочкова опубликовала в своей соцсети видео, в котором показала танцевальные движения из балета "Кармен". Однако некоторые поклонники не оценили их по достоинству. В комментариях люди отметили, что балерина выкладывает ролики с этими движениями слишком часто.

"Эти движения раз в три дня вы выкладывайте и под эту музыку. Что меняется?"; "Золотая наша! Вы что-нибудь другое умеете? А то одно и тоже…", — написали фанаты.

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