Солистки "ВИА Гра" не общаются с Анной Седоковой: "Как будто меня не существовало"

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала об отношениях с другими солистками коллектива.

Напомним, Анна Седокова была в составе "ВИА Гра" с 2000 по 2004 год. После ухода из группы, по словам Седоковой, она больше не общалась с бывшими коллегами. Однако артистка отметила, что ко всем девушкам относилась с уважением. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

"Ни с кем из группы я не дружу. Когда я ушла, мне больше никто не писал и не звонил. Только Надя (Мейхер) однажды. Как будто меня не существовало никогда", — поделилась Седокова.

Знаменитость добавила, что с другими участницами коллектива они встречались последний раз в рамках шоу "Хочу к Меладзе", но общались там вскользь.

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