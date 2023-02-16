Нелли Кобзон: муж каждый день мне снится, но не разговаривает

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

И через пять лет после смерти любимого мужа Нелли Кобзон не может забыть о нём ни на минуту. И сам певец всегда присутствует в её жизни.

Нелли Кобзон прожила вместе со своим мужем Иосифом Кобзоном 50 лет, но последние пять лет она одинока — народный артист СССР скончался в августе 2018 года. До сих пор его вдова не может смириться с смертью любимого супруга и каждую неделю приезжает на Востряковское кладбище, не обращая внимания на морозы и снегопады. Она рассказала, что часто посещает церковь, и то же самое делают родственники и друзья.

"Муж каждый день мне снится, — призналась вдова Кобзона изданию Prozvezd. — Он, как правило, не разговаривает. Обычно как тень отца Гамлета ходит, наблюдает. А сама я у него часто спрашиваю совета. Думаю, перед тем, как что-то сделать, что бы сказал Иосиф".

Нелли Михайловна хотела бы открыть в Москве музей Иосифа Кобзона, чтобы разместить там его коллекцию подарков, концертных костюмов, а также наград. Пока она ищет для этого подходящее помещение, оценивая различные имеющиеся варианты. Она поблагодарила чиновников, которые оказывают в этом помощь. До открытия музея все будущие экспонаты хранятся в просторном доме Иосифа Давыдовича.

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