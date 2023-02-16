Стало известно, в каком именно медицинском учреждении находится рэпер Джиган. Им оказалась одна из частных столичных психиатрических клиник.
Некоторое время назад в сети появились фотографии, на которых знаменитый рэпер Джиган принимал пищу где-то в больничной столовой. Причём на его лице под глазом был заметен синяк, что породило версии о конфликтах в семье. И вот теперь стало известно, что музыкант получает лечение в стационаре частной психиатрической клиники.
Данный центр организует психологическую, психиатрическую и наркологическую помощь, здесь также работают неврологи. Супруга певца Оксана Самойлова никак не комментирует последние известия, а сам Джиган на днях утверждал, что с ним всё в порядке, в семье никаких проблем нет, и он просто "лечит травмы".
Как установило издание Super, в этой клинике проходят реабилитацию при наркотической, алкогольной и табачной зависимости, после тяжёлых нервных срывов, депрессий и психозов. Также клиентам помогают проходить через детоксикацию, выводя из организма самые разные яды и препараты. Наконец, здесь можно получить помощь при нарушениях опорно-двигательной системы.
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