Врач Кондрахин объяснил осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова

Врач-терапевт Андрей Кондрахин дал объяснение осложнениям, с которыми столкнулся фигурист Роман Костомаров. Спортсмен был госпитализирован с воспалением лёгких. Столичные врачи до сих пор сражаются за его жизнь.

Специалист в беседе с Pravda.Ru заявил, что когда развивается инфекционное заболевание, у него есть два исхода — благоприятный и неблагоприятный. Если говорить о ситуации глобально, например, с развитием пневмонии, то врачи опасаются септических осложнений — когда у пациента возникает сильный воспалительный ответ организма, настолько тяжёло протекает инфекция, что она может прорваться в кровь. В этот момент важно находится в руках врача. Но если человек по какой-то причине затянул обращение в больницу, то это состояние может привести к достаточно серьёзным последствиям: могут возникать изменения и нарушения в работе разных органов.

"Болезнь может приобретать различные формы и выйти из-под контроля врачей. Пневмония всегда тяжёло протекает и имеет большое количество осложнений", — заявил специалист.

Кондрахин отметил, что когда происходит инфекционное поражение лёгких, то их часть "выключается" из дыхательного обмена и происходит нарушение газообмена во всём организме. В связи с этим возникает система нехватки кислорода, что приводит к омертвению тканей.

