Главврач "Коммунарки" Денис Проценко: анализы Костомарова говорили о минимальном шансе на выживание

Главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал о самочувствии фигуриста Романа Костомарова, который с 10 января находится в больнице.

По словам специалиста, при поступлении спортсмена в "Коммунарку" у него были взяты анализы, которые сразу указывали на очень низкие шансы на выживание. Об этом Проценко рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции", — пояснил главврач.

Также Денис Проценко отметил, что все решения относительно лечения фигуриста обсуждались с его близкими.

