Жена Костомарова впервые рассказала о его лечении: все показатели зашкаливали

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина впервые прокомментировала лечение своего супруга. В начале болезни у спортсмена практически не было симптомов, которые вызывали бы тревожность. Изначально Костомаров начал кашлять, но чувствовал себя хорошо.

Однако ситуация ухудшалась, и у фигуриста появилась пневмония. Затем Костомаров пожаловался на боли в руке, из-за чего начал принимать противовоспалительные и обезболивающие препараты, которые "смазали" начало болезни, отметила Домнина.

"У мужа было очень тяжёлое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей", — поделилась она в беседе с aif.ru.

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