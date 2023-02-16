Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Алёна Яковлева заявила, что обрадовалась роли в новом сериале "Дурдом"
Депутат Госдумы Соловьёв назвал отмены концертов Реввы "расплатой за русофобскую позицию"
FT: Пентагон может увеличить бюджет из-за острой потребности Украины в боеприпасах
NetEase: США обманули Германию, теперь Берлин не торопится поддерживать Украину
Советник врио главы ДНР заявил о продвижении ВС России в Марьинке
Военкор Поддубный: Россия не сможет обойтись без новой волны мобилизации
Терапевт Терентьева: приём просроченных лекарств грозит аллергиями, отравлениями и нарушениями сердца
Bloomberg: НАТО проиграло России важнейшее сражение военных заводов
Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли все высоты в окрестностях Артёмовска

Жена Костомарова впервые рассказала о его лечении: все показатели зашкаливали

Шоу-бизнес

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина впервые прокомментировала лечение своего супруга. В начале болезни у спортсмена практически не было симптомов, которые вызывали бы тревожность. Изначально Костомаров начал кашлять, но чувствовал себя хорошо.

Жена Костомарова впервые рассказала о его лечении: все показатели зашкаливали

Однако ситуация ухудшалась, и у фигуриста появилась пневмония. Затем Костомаров пожаловался на боли в руке, из-за чего начал принимать противовоспалительные и обезболивающие препараты, которые "смазали" начало болезни, отметила Домнина.

"У мужа было очень тяжёлое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей", — поделилась она в беседе с aif.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев Вопрос мигрантов остаётся болезненным для всей Европы Сергей Лебедев
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Везде нищета": Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян
"Везде нищета": Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян
Последние материалы
Жена Костомарова впервые рассказала о его лечении: все показатели зашкаливали
Советник врио главы ДНР заявил о продвижении ВС России в Марьинке
Военкор Поддубный: Россия не сможет обойтись без новой волны мобилизации
Терапевт Терентьева: приём просроченных лекарств грозит аллергиями, отравлениями и нарушениями сердца
Bloomberg: НАТО проиграло России важнейшее сражение военных заводов
Кимаковский заявил, что ВС РФ взяли все высоты в окрестностях Артёмовска
Ходаковский заявил об условиях переговоров между Россией и Украиной
РВ: Польша подготавливает диверсантов для захвата власти Белоруссии
Секретарь СНБО Данилов: Россия планирует нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля
Читатели Welt*: из-за медленных поставок танков поражение Украины теперь очевидно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников