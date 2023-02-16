Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил, что режиссёр Глеб Панфилов намерен восстановить спектакль, где играла его покойная супруга Инна Чурикова. Худрук отметил, что речь идёт о постановке "Аквитанская львица", в которой актриса играла королеву.
Варшавер подчеркнул, что данный спектакль на протяжении многих лет был "украшением" в репертуаре театра. На данный момент Панфилов активно работает с режиссёрами и проводит кастинги актрис, которые могли бы заменить всеми любимую Чурикову.
"Потерять такой замечательный спектакль было бы жаль. "Аквитанская львица" много лет украшала наш репертуар", - заявил Варшавер в беседе с "КП".
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