Супруг Инны Чуриковой Панфилов намерен восстановить спектакль в "Ленкоме", где играла актриса

Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил, что режиссёр Глеб Панфилов намерен восстановить спектакль, где играла его покойная супруга Инна Чурикова. Худрук отметил, что речь идёт о постановке "Аквитанская львица", в которой актриса играла королеву.

Варшавер подчеркнул, что данный спектакль на протяжении многих лет был "украшением" в репертуаре театра. На данный момент Панфилов активно работает с режиссёрами и проводит кастинги актрис, которые могли бы заменить всеми любимую Чурикову.

"Потерять такой замечательный спектакль было бы жаль. "Аквитанская львица" много лет украшала наш репертуар", - заявил Варшавер в беседе с "КП".

