Актриса Виктория Тарасова заявила об угрозах в свой адрес из-за помощи детям Донбасса

Российская актриса Виктория Тарасова в эфире программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым заявила, что из-за активной поддержки жителям Донбасса ей угрожали. После февральских событий звезда российского кинематографа публично выступила в поддержку СВО и ВС РФ.

Артистка принимает активное участие в жизни мирного населения освобожденных республик, оказывая помощь и поддержку как тем, кто остался в зоне боевых действий, так и тем, кто покинул свой дом и пытается обустроиться в России.

"Угрожали за то, что поддерживаю Россию. Обещали уничтожить, расчленить. Писали: "Будь ты проклята!" — отметила артистка.

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