Проценко: Костомаров начал дышать самостоятельно, но ситуация может измениться

Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно, но ситуация может измениться. Об этом заявил главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко. Он отметил, что у спортсмена была полиорганная недостаточность. Также тяжело работали лёгкие и сердце.

Проценко подчеркнул, что при подобном заболевании практически все органы поражает инфекция. Однако за последние двое суток у Костомарова начала налаживаться работа функции почек.

"И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно", — добавил Проценко в интервью aif.ru.

Фигурист находится под постоянным контролем большой команды московского здравоохранения с привлечением коллег федерального уровня.

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