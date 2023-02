Певицу Веру Брежневу вырезали из сцены в сериале "Мажор" после поддержки Украины

Your browser does not support the audio element.

Певица Вера Брежнева после начала спецоперации на Украине отреклась от страны, в которой строила карьеру и зарабатывала огромные деньги. Артистка уехала за границу и провозгласила себя "патриоткой родины".

Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале рассказала подписчикам, что в новом сезоне российского сериала "Мажор" сцену с украинской певицей вырезали. Телеведущая отметила, что в данной серии Брежнева играет саму себя, но после удаления из эпизода артистки история потеряла весь смысл.

"Канал ТВ-3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала "Мажор". Певица появилась в 10 серии 2 сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои ведут расследование, которое после вырезанных сцен с Брежневой стало бессмысленным", — написала Собчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.