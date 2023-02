Роза Сябитова призналась, что у неё есть незаконченная татуировка: "Тигр на спине"

Телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова призналась, что у неё есть незаконченная татуировка.

По словам Сябитовой, у неё на спине есть татуировка в виде тигра. Однако рисунок выполнен только наполовину. Ведущая призналась, что ей пришлось прервать процесс, так как набивать тату было очень больно. Об этом ведущая рассказала в YouTube-шоу "Плюшки" с Богданом Лисевским.

Показать тату сваха отказалась, объяснив это тем, что не хочет раздеваться.

