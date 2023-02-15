Телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова призналась, что у неё есть незаконченная татуировка.
По словам Сябитовой, у неё на спине есть татуировка в виде тигра. Однако рисунок выполнен только наполовину. Ведущая призналась, что ей пришлось прервать процесс, так как набивать тату было очень больно. Об этом ведущая рассказала в YouTube-шоу "Плюшки" с Богданом Лисевским.
Показать тату сваха отказалась, объяснив это тем, что не хочет раздеваться.
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