Актёр Андрей Бурковский покинул Россию

Российский актёр театра и кино Андрей Буркoвcкий уехал из России.

39-летний Бурковский многим известен по скетч-шоу "Даёшь молодёжь". Недавно стало известно, что актёр покинул Россию вместе с семьёй. Бурковский заявил, что хочет построить карьеру в Голливуде.

Некоторые поклонники артиста не оценили стремление Бурковского уехать из страны. Они пишут, что актёр предал Россию в тяжёлый период.

"Человек находится в недружественной нам стране и ещё хвастается этим", — написал один из комментаторов.

