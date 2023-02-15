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Актёр Андрей Бурковский покинул Россию

Шоу-бизнес

Российский актёр театра и кино Андрей Буркoвcкий уехал из России.

Актёр Андрей Бурковский покинул Россию

39-летний Бурковский многим известен по скетч-шоу "Даёшь молодёжь". Недавно стало известно, что актёр покинул Россию вместе с семьёй. Бурковский заявил, что хочет построить карьеру в Голливуде.

Некоторые поклонники артиста не оценили стремление Бурковского уехать из страны. Они пишут, что актёр предал Россию в тяжёлый период.

"Человек находится в недружественной нам стране и ещё хвастается этим", — написал один из комментаторов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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