Психолог Сулим: фигурист Роман Костомаров может пережить ампутацию, переосмыслив жизнь

Состояние Романа Костомарова продолжает ухудшаться. Фигуристу ампутировали части стоп и несколько пальцев после того, как он попал в больницу с пневмонией в начале января. У Костомарова началась гангрена.

Справиться с такими испытаниями морально сложно. Психолог Софья Сулим уверена, что спортсмену необходимо полностью переосмыслить свою жизнь, создавая новые смыслы и ценности.

"Это в любом случае произойдёт автоматически, потому что Роман попал в такую ситуацию, когда жизнь делится на "до" и "после". И вот в этом "после" возможен новый этап жизни: когда человек примет эту реальность и пройдёт все стадии стрессовой ситуации, о которых так много написано, — от шока, отрицания и торга до принятия реальности", — приводит слова психолога Общественная Служба Новостей.

Люди, попадая в подобные ситуации, начинают искать причины произошедшего, и на это уходят годы. Костомарова ждёт сильнейшая трансформация, отметила Сулим.

"Порой у людей в такой ситуации бывает достаточно сильное переосмысление, то есть смещаются фокусы на ценности. Если раньше ценностью было, например, признание, определенные достижения, то после таких трагедий фокусы неизбежно уходят внутрь — на духовные ценности", — объясняет специалист.

Для того, чтобы пройти эту трансформацию, рядом должна быть поддержка близких людей без искажения реальности, но с заботой и любовью, резюмировала психолог.

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