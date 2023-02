Народный артист РФ Илья Резник выгнал украинских сиделок из-за скандалов и хамства

ЧП с мигрантами из Украины произошло в семье поэта, народного артиста РФ Ильи Резника. Украинские женщины были наняты сиделками для пожилых родителей. Однако терпеть их выходки семья не смогла и была вынуждена выгнать.

Ирина, супруга Резника, рассказала, что беженцы попали в дом по рекомендации. Первое время не было никаких нареканий, семья поэта даже помогла им оформить документы на гражданство, так как у женщин не было паспортов. Чтобы наблюдать за работой сиделок, в доме были установлены видеокамеры.

"Я когда впервые увидела по камерам, как наши помощницы грубо разговаривают с моей мамой, у которой деменция, была потрясена. Провела с ними беседу, они пообещали, что впредь ничего подобного позволять себе не будут. Но ничего не изменилось", — делится переживаниями Ирина в разговоре с "МК".

Когда сиделки поняли, что находятся под круглосуточным наблюдением, они научились стирать записи с камер. В ответ на замечания женщины хамили и устраивали скандалы.

"Последней каплей стало то, что они уронили мою маму и стерли видео этого инцидента с камер", — говорит супруга поэта.

После данного случая было принято решение выгнать мигрантов и обстановка в доме сразу стала спокойной, заключила собеседница.

