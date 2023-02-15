Певица Слава вновь спровоцировала слухи о воссоединении с Анатолием Данилицким.
Напомним, в декабре прошлого года Слава объявила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым она прожила вместе более 20 лет. Артистка отметила, что их теперь связывает только общая дочь Антонина.
В январе Слава провела вместе с Анатолием и их дочерью Антониной отпуск на Мальдивах. Эта новость спровоцировала слухи о том, что пара воссоединилась. А в День всех влюблённых певица опубликовала в своей соцсети фото букета тюльпанов, который преподнёс ей бывший муж. Снимок сопровождала надпись: "Спасибо, Толя!!!"
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