Певица Слава спровоцировала слухи о воссоединении с Анатолием Данилицким в День всех влюблённых

Your browser does not support the audio element.

Певица Слава вновь спровоцировала слухи о воссоединении с Анатолием Данилицким.

Напомним, в декабре прошлого года Слава объявила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым она прожила вместе более 20 лет. Артистка отметила, что их теперь связывает только общая дочь Антонина.

В январе Слава провела вместе с Анатолием и их дочерью Антониной отпуск на Мальдивах. Эта новость спровоцировала слухи о том, что пара воссоединилась. А в День всех влюблённых певица опубликовала в своей соцсети фото букета тюльпанов, который преподнёс ей бывший муж. Снимок сопровождала надпись: "Спасибо, Толя!!!"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Слава сообщила о разводе с мужем Анатолием Данилицким