Дзюдоист Носов назвал баню и тренировки основными причинами болезни Романа Костомарова

Спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов рассказал, почему заболел фигурист Роман Костомаров.

По словам Носова, накануне госпитализации фигурист выступал в ледовом шоу будучи простуженным. Как сообщают СМИ, во время шоу температура воздуха достигала минус 25 градусов. Это стало главной ошибкой спортсмена, считает дзюдоист.

"Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды, и последствия могут быть необратимыми", — рассказал "Чемпионату" Носов.

Роман Костомаров и Оксана Домнина