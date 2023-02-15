Спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов рассказал, почему заболел фигурист Роман Костомаров.
По словам Носова, накануне госпитализации фигурист выступал в ледовом шоу будучи простуженным. Как сообщают СМИ, во время шоу температура воздуха достигала минус 25 градусов. Это стало главной ошибкой спортсмена, считает дзюдоист.
"Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды, и последствия могут быть необратимыми", — рассказал "Чемпионату" Носов.
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