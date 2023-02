Актёр, сыгравший Полежайкина в "Папиных дочках", опроверг обвинения приёмной дочери в домашнем насилии

Российский актёр Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале "Папины дочки", отреагировал на обвинения в домашнем насилии.

Напомним, ранее14-летняя приёмная дочь актёра Виктория рассказала СМИ о том, что её мать ушла от Казакова из-за домашнего насилия. Также подросток обвинила артиста в злоупотреблении алкоголем и наркотиками.

"Про маму Вики начали что-то нехорошее говорить где-то на улице, и девочка решила отреагировать. Это просто безумие. Последнее, что бы я мог сделать, — это уничтожить свою честь, достоинство и попросить своих детей что-то комментировать и давать интервью", — рассказал "Вечерней Москве" Казаков.

Актёр отметил, что несовершеннолетний ребёнок по российскому законодательству не может давать интервью без согласия обоих родителей. Более того, Михаил Казаков считает, что причиной таких заявлений стала обида девочки, "которой не рассказывали, что её биологический отец живёт на соседней улице".

