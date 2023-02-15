Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось после операции на кистях рук

На данный момент состояние фигуриста Романа Костомарова крайне нестабильно. Об этом сообщили источники из окружения спортсмена в беседе с РБК.

По словам одного из них, ухудшение произошло после операции на кистях. Второй источник отметил, что врачи были вынуждены снова подключить Костомарова к аппарату искусственной вентиляции лёгких, так как спортсмен не мог дышать самостоятельно.

Главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах не исключает, что даже после ампутации конечностей сепсис будет развиваться дальше. У фигуриста может быть полиорганная недостаточность, из-за которой многие органы начинают отказывать, объяснил он в беседе с "Известиями".

Сейчас врачи опасаются за левое лёгкое фигуриста, которое пострадало из-за фиброза.

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Навка-Костомаров. "Юнона и Авось"